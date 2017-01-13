Газпром-бург

В 2016 году «Газпром нефть» полностью завершила переезд в Петербург. Как структуры нефтегазового гиганта изменили бизнес-ландшафт Северной столицы, узнала «Фонтанка».

Приход корпорации помог в кризис петербургским девелоперам, специализирующимся на дорогой офисной и жилой недвижимости, а также подогрел рынок труда. Однако и после завершения строительства башни «Лахта центр», до которого осталось чуть более года, "Газпром" продолжит быть для петербургской экономики драйвером роста, перетягивая в Северную столицу своих подрядчиков, надеются участники рынка.

Офисная лихорадка

К началу 2017 года "Газпром" арендовал и приобрел в Северной столице более 360 тыс. кв. м офисных площадей. С запуском строящегося «Лахта центра» сумма перевалит за 500 тыс. кв. м.

С начала переезда компания стала желаннейшим клиентом у петербургских застройщиков. Претендуя на помещения А и B+ класса, преимущественно в центре города и в районе Пулковского шоссе и Московского проспекта, компания часто забирала бизнес-центр целиком (см. инфографику).

По данным консалтинговой компании Colliers International, в 2014 – 2016 годах такие структуры, как «Газпром нефть», «Газпром инвест», «Газпром межрегионгаз», Gazprom International и пр., а также их дочерние корпорации, забрали себе треть всех площадей, сданных в аренду или купленных за этот период.

«Фактор переезда "Газпрома" в Санкт-Петербург по-прежнему остается важнейшим для офисного рынка города», – комментирует Регина Волошенко, руководитель отдела по работе с владельцами офисных помещений компании JLL в Санкт-Петербурге.

Но если до середины 2015 года большинство сделок заключалось самой компанией и ее дочерними структурами, то сейчас перебираться в Северную столицу начинают также подрядчики корпорации. К примеру, одну из крупнейших сделок 2016 года заключила компания "Стройгазконсалтинг", специализирующаяся на строительстве и инжиниринге. Ранее представительство в Петербурге открыл и главный буровой подрядчик концерна — ООО «Газпром бурение» Игоря Ротенберга. Кроме того, компания АО «Стройтранснефтегаз» (в числе совладельцев Геннадий Тимченко) встала на налоговый учет в Петербурге, но пока не выбрала себе место для офиса.

Не исключено, что после завершения строительства «Лахта центра», который даст "Газпрому" дополнительные 140 тыс. кв. м, его подразделения в Петербурге ждет рокировка. Во всяком случае, в прошлом году корпорация наняла консалтинговую компанию JLL для подготовки плана оптимизации офисных площадей. Но освобождающиеся офисы навряд ли будут пустовать – их будут занимать подрядчики нефтегазового гиганта и другие подразделения и дочерние структуры, которые пока не перебрались в Северную столицу, считают эксперты. Кроме того, сейчас у офисного рынка появился еще один драйвер роста — ориентированные на экспорт ИТ-компании, которые активно набирают сотрудников и переезжают в более просторные и дорогие помещения.

Где живет "Газпром"

Приход "Газпрома" в Петербург оказался на руку не только владельцам офисной, но и жилой недвижимости. Основной всплеск пришелся на 2015 год. Всего, по оценке Colliers International, за этот период в Северной столице было продано 570 квартир элит-класса. По данным агентства «Элитный Петербург», каждая пятая сделка заключалась именно сотрудниками "Газпрома". Одним из самых знаковых приобретений стала покупка квартиры на Мытнинской набережной главой "Газпрома" Алексеем Миллером, чью стоимость тогда эксперты NAI Becar оценили в 200 млн рублей. По данным Colliers International, высшее руководство интересовали такие статусные ЖК, как «Смольный парк», «Парадный квартал», «Смольный проспект», «Монферран», «Голландия», а также загородные дома.

Высокопоставленные сотрудники корпорации не только покупали, но и арендовали элитное жилье. По словам Татьяны Натыкач, менеджера департамента аренды жилого фонда компании «Петербургская Недвижимость», востребованными были квартиры за 500 тыс. рублей в месяц площадью от 300 кв. м с тремя-четырьмя спальнями на Крестовском, Каменном островах, а также в Центральном районе Петербурга.

Однако сейчас влияние нефтегазовой корпорации на самый верхний сегмент рынка сошло на нет. «Верхушка менеджмента уже приобрела жилье, поэтому в 2016-м доля работников "Газпрома" в числе покупателей элитного жилья была незначительной», – комментирует заместитель генерального директора «Элитного Петербурга» Сергей Ковалев. Зато спрос смещается в комфорт- и бизнес-класс.

По словам участников рынка, в том числе, под будущих обитателей «Лахта центра» «заточены» не самые дешевые проекты – «Леонтьевский мыс», Royal Park на Петровском острове, проекты «Северного города» на Петровской косе и в районе Старой Деревни. Застройщики долю сотрудников корпорации в числе своих покупателей не комментируют, ссылаясь на договоренность о неразглашении.

А вот в более массовом сегменте влияние "Газпрома" практически не ощутимо, считают эксперты. Централизованных закупок жилья для работников, перебравшихся из других регионов, газовый гигант не делает — сотруднику выдается определенная денежная сумма, а он уже сам решает, как ею распорядиться — снимать квартиру или вложить в качестве первого взноса. Единой планки нет — размер подъемных определяется в результате индивидуальной договоренности.

По словам Татьяны Нетыкач, среди рядовых работников спросом пользуется арендованное жилье: двухкомнатные квартиры не дороже 50 тыс. рублей в месяц поблизости от действующих офисов – на набережной Фонтанки, в Петроградском и Московском районах.

В поисках бухгалтеров и IT-шников

"Газпром" подогрел и рынок труда Северной столицы. Хотя в отдельных подразделениях нефтегазовой компании благодаря щедрым подъемным в Петербург из Москвы перебралось до двух третей сотрудников, на месте они тоже активно набирали персонал.

«Газпром нефть», которая в наиболее полном объеме перевела в Северную столицу свои подразделения, на данный момент числит в своем штате 6,5 тыс. человек, включая корпоративный центр и дочерние структуры («Газпромнефть-Аэро», «Газпромнефть Марин Бункер» и др.). По данным СПАРК, в число крупных работодателей среди структур корпорации также входят «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург» (до 1000 сотрудников), «Газпром Газомоторное топливо», «Газпром социнвест», «Газпром экспорт» (до 500 сотрудников).

На рекрутинговом портале hh.ru на данный момент размещается более 150 вакансий от различных компаний "Газпрома" в Петербурге, что на четверть больше, чем в первом квартале прошлого года. Чуть менее трети запросов поступает от ИТСК, IT-«дочки» "Газпром нефти", которая начала перебираться в Северную столицу в начале 2016 года.

В прошлом году подразделения корпорации чаще всего искали сотрудников в сфере бухгалтерии, строительства, IT и телекома, а также производства и административный персонал, отмечают в пресс-службе HeadHunter. Судя по размещенным вакансиям, профильных специалистов в газовой и нефтегазовой сфере "Газпром" готов приглашать в Северную столицу и из других регионов, поскольку на нашем рынке существует дефицит таких кадров с опытом работы.

Большая часть предложений от "Газпрома" рассчитана на соискателей со стажем от 3 до 6 лет. В числе бонусов им предлагаются полисы дополнительного медицинского страхования, премии по итогам квартала и года, страхование жизни. Как правило, уровень заработной платы и компенсационный пакет обсуждаются с успешным кандидатом по результатам собеседования. Но, как минимум, трем компаниям холдинга удалось получить по итогам 2016 года звание привлекательного работодателя, которым портал Superjob награждает компании не только наиболее активных, но и более щедрых нанимателей.

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»