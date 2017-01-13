В Сети появилось фото командира «ЧВК Вагнера» с президентом России

Интернет-пользователи обсуждают появление в Сети фотографии командира «ЧВК Вагнера» Дмитрия Уткина, который запечатлен, предположительно, с президентом России Владимиром Путиным.

На фотографии, опубликованной утром 13 января в группе «Солдат удачи» в соцсети «ВКонтакте», запечатлены пятеро мужчин в дворцовом интерьере. Центральный из них похож на президента России Владимира Путина. Мужчина второй слева от него — на Дмитрия Уткина, которого считают командиром неформальной «ЧВК Вагнера»; а первый справа — на полковника полиции в отставке из Петербурга Андрея Трошева. Остальные персонажи снимка «Фонтанкой» не опознаны. Подпись к фотокадру следующая: «Что это..? Просто фото».

На груди у двоих кавалеров, стоящих слева, в том числе у опознанного как Уткин, — по четыре ордена Мужества, у мужчин справа (в том числе у Трошева) — Золотые Звезды Героев России. Судя по антуражу, костюмам и расположению наград, вероятно, снимок мог быть сделан на приеме в честь Героев Отечества, проходившем в Георгиевском зале Кремля 9 декабря 2016 года.

Напомним, при просмотре сюжета Первого канала о торжестве в Кремле «Фонтанка» заметила в числе приглашенных подполковника запаса российской армии Дмитрия Уткина, известного как командира вооруженного формирования с позывным «Вагнер». Спустя два дня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что Дмитрий Уткин присутствовал на приеме, как награжденный орденами Мужества.

ЧВК Вагнера — неформальное вооруженное формирование, замеченное в участии в боестолкновениях на территории Луганской и Донецкой областей в 2014 – 2016 годах, а также в Сирии — начиная с 2015 года.