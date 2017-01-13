Минюст зарегистрировал партию «Беспартийная Россия»

Министерство юстиции зарегистрировало партию «Беспартийная Россия», передает ТАСС.

Согласно данным ведомства, партия была зарегистрирована 23 декабря.

Таким образом, число зарегистрированных в России партий увеличилось до 77.

Как сообщил председатель «Беспартийной России» Александр Сафошин, учредительный съезд партии прошел еще в 2013 году, но до сих пор зарегистрировать ее не удавалось.

По его словам, «Беспартийная Россия» в будущем планирует участвовать в выборах.

В программе партии сообщается, что ее социально-политическая задача — «не самой приходить всяческими методами к власти, а обеспечить формирование и проведение в жизнь влиятельного и компетентного общественного мнения».