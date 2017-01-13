У грифонов на Банковском мосту сняли крылья

Крылья грифонов были демонтированы реставрационной мастерской «Наследие» в пятницу, 13 января, в Петербурге. Элементы направят на реставрацию после снятия самих скульптур львов.

Как сообщает корреспондент «Фонтанки», демонтаж четырех пар крыльев львов и фонарей на мосту через канал Грибоедова занял два дня. Каждое крыло весит около 40 кг. В понедельник, 16 января, работы продолжатся. Реставраторы разберут скульптуры львов на составные части и отвезут их в мастерскую.

Работы по их восстановлению займут около полугода. Отслеживать все этапы реставрации горожане смогут через аккаунт в Instagram @griffons_spb.

Скульптуры пришли в аварийное состояние, стыковочные швы раскрылись, из-за вандализма и чрезмерного внимания туристов пострадала позолота, ранее сообщали в комитете по охране памятников.

Решение о реставрации Банковского моста было принято осенью 2016 года. При обследовании грифонов выяснилось, что каждая скульптура состоит из 5 частей. Внутри статуй обнаружили монеты и записки, которые горожане опускали в трещины. Посланиями уже заинтересовался Музей городской скульптуры.

Параллельно с реставрацией грифонов, которую спонсирует Сбербанк, должно начаться восстановление самого моста. Эти работы будет оплачивать бюджет.

Скульптуры крылатых львов были изготовлены в 1825 году по проекту Павла Соколова. Внутри них запрятаны несущие конструкции подвесного моста.