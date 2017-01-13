СК проверяет закупку червивых конфет для детей в Иркутске

Управление Следственного комитета по Иркутской области начало проверку сообщения СМИ о «сомнительных закупках новогодних подарков» министерством социального развития, опеки и попечительства региона. Об этом сообщается на сайте СК России по Иркутской области.

Следствие проводит проверку «о превышении полномочий и злоупотреблении ими должностными лицами министерства социального развития» во время заключения контрактов в 2016 году на поставку новогодних подарков, а именно сладких наборов, для детей из социально не защищенных семей.

Портал IrkutskMedia во вторник, 10 января, сообщил, что в Иркутске дети-льготники по линии социальной защиты получили подарки с червивыми конфетами. Как отмечает издание, на данный факт родители подали три жалобы в управление Роспотребнадзора по Иркутской области, минсоцразвития региона и к производителю сладких наборов.

По факту произошедшего региональный Роспотребнадзор начал проверку. Как рассказала пресс-секретарь ведомства Светлана Каурова, были предоставлены фотографии в качестве доказательств, на которых изображены конфеты с червями и шоколад с белым налетом. Представитель иркутского Роспотребнадзора пояснила, что это свидетельствует о том, что были нарушены условия хранения продуктов.

Специалистам Роспотребнадзора предстоит выяснить, откуда поступил товар и в каких условиях он хранился. По итогам проверки ведомство установит, «кто виноват в том, что дети получили такие подарки», сказала Каурова.