Аудитория «Одноклассников» выросла на 9,3% за 2016 год

Прирост мобильной аудитории соцсети «Одноклассники» (принадлежит Mail.Ru Group) за 2016 год составил 17% (или 4 млн) и достиг показателя в 28 млн уникальных пользователей в месяц, говорится в сообщении социальной сети. Общее количество зарегистрированных пользователей «Одноклассников» за прошедший год выросло до 290 млн, что на 9,3% выше уровня 2015 года.

«Основным открытием прошлого года для нас стал рост доходов от различных сервисов и игр на мобильных устройствах, так как исторически большая часть дохода ОК была сосредоточена в веб-версии», — отметила представитель проекта Анастасия Жбанова. ​Она отказалась раскрыть выручку «Одноклассников» за прошедший год. По ее словам, рост доходов произошел, в том числе, за счет увеличения числа «играющей» аудитории в мобильных приложениях — на 50%. По данным «Одноклассников», рост уникальных пользователей игр на платформе iOS составил 59%, в Android — 50%.

Пользователи «Одноклассников» стали чаще смотреть видео. Число уникальных пользователей одноименного раздела выросло на 29% в сравнении с показателями за декабрь 2015 года. По данным comScore за прошлый ноябрь, количество видеопросмотров в соцсети увеличилось на 51% по сравнению с 2015 годом.