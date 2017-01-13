Попавший под санкции министр Ткачев запланировал визит в Берлин

Глава Минсельхоза Александр Ткачев отправится в Берлин на саммит министров сельского хозяйства стран G20, который пройдет 22 января, несмотря на то, что находится под санкциями. Это следует из сообщения на сайте российского ведомства.

В рамках визита Ткачев проведет ряд двусторонних встреч с коллегами «Большой двадцатки», отмечается в сообщении.

В Минсельхозе также сообщили, что российская делегация примет участие в международной сельскохозяйственной выставке «Зеленая неделя-2017», которая также будет проходить в это время в Берлине. Согласно сообщению, Россию представят заместитель Ткачева Евгений Громыко, а также глава Россельхознадзора Сергей Данкверт. При этом российская экспозиция на данной выставке представлена не будет, подчеркнули в министерстве.

​В прошлом году российская делегация отказалась от участия в выставке «Зеленая неделя-2016», поскольку власти Германии не дали Ткачеву разрешения на въезд в страну из-за санкций.

Ткачев был включен в расширенный санкционный список Европейского союза в 2014 году, когда занимал пост губернатора Краснодарского края. Санкции в отношении него предполагают заморозку активов и запрет на въезд в страны Евросоюза.

По данным источника «РИА Новости» в Минсельхозе, поездка Ткачева в Берлин в этом году стала возможной благодаря приглашению немецкой стороны.