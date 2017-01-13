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13.01.2017 16:06

Русфонд через суд потребовал отчета о расходах на лечение Жанны Фриске

Русфонд подал исковое заявление в суд, чтобы получить отчет о расходе средств, которые были собраны на лечение певицы Жанны Фриске. Об этом говорится в заявлении организации.

По данным Русфонда, на лечение Жанны Фриске было собрано более 25 млн руб. Близкие певицы после ее смерти «отказались предоставить документы», которые подтверждают, что средства были направлены «на оплату медицинских услуг». При этом в фонде отмечают, что, согласно договору, который был заключен с Жанной Фриске, предусматривалось «целевое расходование средств», а также «предоставление отчета о расходах на лечение».

По данным Русфонда, на лечение певицы была потрачена «лишь небольшая часть» от 25 млн руб. В организации подчеркивают, что попытки «определить точные суммы», которые были потрачены на лечение, «успехом не увенчались».

В сообщении благотворительной организации отмечается, что в «сложившейся ситуации» именно суд может помочь выяснить «судьбу пожертвований», оставшихся неизрасходованными, по возможности «вернуть их» и «направить на лечение тяжелобольных детей».

В январе 2016 года Русфонд, организовывавший сбор денег на лечение Жанны Фриске от рака, ставшего причиной ее смерти, обратился в Следственный комитет. Благотворительная организация заявляла, что со счета артистки исчезло 20 млн руб. Отец Жанны Фриске заявил, что намерен подать в суд на организацию. Он сообщал, что у него имеются все необходимые документы, подтверждающие расходы. Позже адвокат отца певицы опроверг информацию о возможных судебных разбирательствах.

Источник: РБК


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