Казаки патрулируют Исаакиевский собор

Казаки собрались в Исаакиевском соборе перед народным сходом, запланированным противниками передачи храма РПЦ. Как отмечают очевидцы, казаки находятся в храме с полудня, за вход они не заплатили.

Казачьи атаманы утверждают, что намерены предотвратить возможные беспорядки и помочь полиции во время вечерней акции, которую организуют депутаты ЗакСа Борис Вишневский, Максим Резник и Алексей Ковалев. Напомним, что 10 января стало известно, что Георгий Полтавченко принял решение передать Исаакиевский собор РПЦ, что вызвало недовольство оппозиционных движений и части общественности. Петиция против передачи Исаакиевского собора на портале change.org набрала 150 тысяч подписей.





