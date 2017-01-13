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13.01.2017 16:41
33 Комментариев

Казаки патрулируют Исаакиевский собор

Казаки собрались в Исаакиевском соборе перед народным сходом, запланированным противниками передачи храма РПЦ. Как отмечают очевидцы, казаки находятся в храме с полудня, за вход они не заплатили.
Казаки патрулируют Исаакиевский собор

Казачьи атаманы утверждают, что намерены предотвратить возможные беспорядки и помочь полиции во время вечерней акции, которую организуют депутаты ЗакСа Борис Вишневский, Максим Резник и Алексей Ковалев.

Напомним, что 10 января стало известно, что Георгий Полтавченко принял решение передать Исаакиевский собор РПЦ, что вызвало недовольство оппозиционных движений и части общественности. Петиция против передачи Исаакиевского собора на портале change.org набрала 150 тысяч подписей.

Казаки в Исаакиевском соборе


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комментарии пользователей (33)
Danik
13 января 2017 г. 18:03
Ряженые клоуны подтянулись. Они бы еще трубы Северного потока патрулировали под водой. Атаманы казаков — смешное сочетание. А что они без коней и шашек? С ними подручнее народ разгонять, как это предки делали в прошлом веке.
Ex-Cop
13 января 2017 г. 18:02
толстый хоха:
с медалью за окончание третьего класса ЦПШ
Да еще и нацепленную справа, а не слева. Клоун и есть.
толстый хоха
13 января 2017 г. 17:59
Особенно хороша центральная пара — клоун в черкеске, с медалью за окончание третьего класса ЦПШ, и бомжик с пакетом. Интересно, что в пакете? Кагор для сугреву?
Olga82
13 января 2017 г. 17:51
Трусливые однако товарищи. Но при этом наглые и нахальные. Да видимо еще и бездельники
Клапауциус
13 января 2017 г. 17:48
ФИНЭК: Вот это самое и делали
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