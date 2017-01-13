В Петербурге ежедневно ловят больше 20 нетрезвых водителей

Ежедневно на дорогах Петербурга инспекторы отлавливают больше двух десятков пьяных водителей. За год это без малого 9 тысяч человек. Они единственные, кто поднимает статистику городской аварийности.

Не менее любопытны цифры по числу ДТП с участием пешеходов. Они происходят по вине обеих сторон с соотношением примерно 50 на 50.

О том, как выглядела статистика пьяных автомобилистов и дорожно-транспортных происшествий в городе на Неве в 2016 году, читайте на «Водителе Петербурга».