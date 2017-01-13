Более 400 литров опасной «незамерзайки» изъяли у петербургской компании

Петербургский Роспотребнадзор обнаружил в одной из торговых точек города канистры со стеклоочистителем с превышением доли метанола в более 200 раз.

Как сообщает пресс-служба ведомства, запрещенная к использованию жидкость была найдена в магазине «Старт 24» Старо-Петергофском проспекте (юридическое лицо ООО «Лидер Авто). Результаты экспертизы показали, что в стеклоочистителе серии «Зимний» в 256 раз превышена доля допустимого содержания метанола. Кроме того, из-за фактического превышения нормы метанола маркировка товара, который производят в Москве на Новорогожской улице, оказалась несоответствующей составу жидкости.

Компанию обязали утилизировать не проданные 84 канистры — это 420 литров незамерзающей жидкости. Также на имя юрлица составлен протокол об административном правонарушении за реализацию «незамерзайки».

Напомним, из-за отравления средством для очистки ванн «Боярышник», в состав которого входил метанол, в Иркутске скончалось 76 человек. Вероятные жертвы отравления «омывайкой» после Нового года обнаружились и в Петербурге. Тела трех погибших были найдены рядом с канистрой с надписью «Стеклоомывающая жидкость «Дед Мороз»». Факт содержания в ней метанола еще не подтвержден.