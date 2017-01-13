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13.01.2017 15:30

Под конец года петербургские строители сдали в эксплуатацию 386 домов

Красносельский и Приморский районы Петербурга стали лидерами по количеству построенного жилья в конце минувшего года. Всего в декабре в городе ввели в эксплуатацию 386 домов.

Комитет по строительству Смольного отчитался об объемах сданного в конце прошлого года в эксплуатацию жилья. Как рассказали чиновники, общий метраж жилых площадей превышает 750 тысяч квадратных метров. Это 386 домов, или 14 568 квартир, включая индивидуальное строительство.

По данным комитета, больше всего домов было сдано в Красносельском районе — 28 домов на 3881 квартиру заняли площадь в 155 тысяч квадратов. Чуть меньше жилья, 21 дом общей площадью почти 135 тысяч квадратных метров, сдано в Приморском районе. И завершает тройку лидеров Красногвардейский район, где в эксплуатацию сдали 10 домов площадью чуть больше ста тысяч квадратных метров.

В список сданных домов вошли два корпуса ЖК «Каменка», который строила признанная в апреле 2016 года банкротом ГК «СУ-155», ЖК «Лесная дача» в Сестрорецке и жилой комплекс в Парголово, срок сдачи которых затянулся с 2014 года.

Корпуса 6.1 и 6.2 в ЖК «Каменка» на 864 квартиры строила компания ГК «СУ-155». В апреле холдинг обанкротился. Финансировал достройку домов банк АКБ «Российский капитал».

Также под конец 2016 года с двухлетним опозданием был сдан проблемный микрорайон ЖК «Лесная дача» в Сестрорецке. Застройщик ООО «Коттеджстрой» накануне срока сдачи в 2014 году был объявлен банкротом. Строительство 96 квартир продолжилось под контролем Смольного.

Из-за финансовых трудностей откладывалась сдача двух корпусов ЖК «Парголово» от компании «Дальпитерстрой». До банкротства дело не дошло, и застройщик сдал дома самостоятельно.

 


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Акционерное Общество Специализированное Строительно-Монтажное Объединение «ЛенСпецСМУ» (входит в Группу компаний «Эталон») и МТС Банк и подписали соглашение об открытии невозобновляемой кредитной линии в размере 1 млрд рублей сроком на 4 года
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