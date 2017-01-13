Омбудсмен прокомментировала изъятие из семьи ВИЧ-инфицированных детей

У органов опеки нет претензий к обеспечению лечения изъятых из семьи ВИЧ-инфицированных приемных детей. Об этом заявила уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова, передает «Интерфакс».

Кузнецова сказала, что «никаких претензий к маме» по состоянию здоровья детей не было. Она отметила, что дети посещали «соответствующие медицинские центры». Российский детский омбудсмен добавила, что матери разрешат видеться с изъятыми детьми, но не смогла сказать, вернутся ли они в семью.

Уполномоченный по правам ребенка по Москве Евгений Бунимович сообщил РБК, что по итогам экстренного совещания Департамент соцзащиты Москвы предварительно заявил о фактах побоев в семье, из которой были изъяты дети. «Эта семья переехала в Москву не так давно. Цели изъять детей из семьи — нет. Наша задача — нормализовать ситуацию», — сказал он. Бунимович рассказал, что на время проверки приемные дети будут находиться в Центре помощи семье и детям. «Мы продолжим разбираться в ситуации, есть ли в семье серьезный конфликт. И только после того, как выясним все обстоятельства, будет принято окончательное решение», — рассказал Бунимович.

Московский детский омбудсмен отметил, что дети с ВИЧ-положительным статусом в приемной семье «ни в коей мере не являются криминалом». Он напомнил, что дети с подобным заболеванием передаются для воспитания в семьи, «и это нормальная, цивилизованная тенденция», — констатировал Бунимович.

Как рассказал «Интерфаксу» замглавы Департамента труда и соцзащиты населения столицы Татьяна Барсукова, в семье отец жестоко обращался с детьми. По ее словам, факт жестокого обращения обнаружили сотрудники детского сада 10 января, которые нашли на теле одного из детей синяки. Затем органы опеки и сотрудники ОВД засвидетельствовали побои со стороны отца. Барсукова отметила, что это и было причиной временного изъятия детей из семьи. Она пояснила, что речь идет о 10 детях, а не о 12, как сообщалось ранее. Барсукова рассказала, что семья приехала в Москву в 2014 году из Санкт-Петербурга. У нее восемь детей — под опекой, четыре усыновленных и один ребенок родной, уточняет РИА Новости.