Суд приостановил строительство ЖК «Моя стихия» компании O2 Development

Арбитражный суд 13 января приостановил работу ООО «Управление строительством», возводящего ЖК «Моя стихия» на Заречной улице в Петербурге. Компания строила дома с отклонением от проекта — не заложив подземную парковку, сообщает Госстройнадзор.

Иск к «Управлению строительством» подал Госстройнадзор. Компанию привлекли к ответственности за невыполнение предписания службы (ч. 6 ст. 19.5 КоАП). Статья предполагает приостановку деятельности компании на срок до 90 суток. Решение вступит в силу через месяц, если не будет обжаловано.

Нарушение требований проектной документации Госстройнадзор обнаружил во время проверки стройплощадки комплекса в сентябре 2016 года.

«По проекту была запланирована подземная парковка, но в ходе проверки инспектор не смог ее обнаружить. В связи с этим застройщику было предписано устранить нарушения проекта», – объясняют чиновники.

При повторной проверке в октябре выяснилось, что застройщик не исправил нарушения. В декабре 2016 г. служба подала иск в суд.

«Управление строительством» является генподрядчиком при строительстве ЖК «Моя Стихия» на Парнасе. Приостановка деятельности компании может сказаться на сроках ввода домов. Группе О2 придется привлечь к достройке другую компанию или приостановить стройку. Кроме того, девелоперу придется либо снести уже построенные конструкции, либо перепроектировать комплекс заново и согласовать это с Госстройнадзором. Иначе здания не получится ввести в эксплуатацию, объяснили «Фонтанке» в ведомстве.

17 января арбитраж рассмотрит аналогичный иск Госстройнадзора к ООО «П1», на которое оформлено разрешение на строительство комплекса. Компании также грозит приостановка деятельности – она не исполнила предписание Госстройнадзора.

По данным СПАРК, компания «Управление строительством» принадлежит Евгению Веденееву. До января 2016 года ее собственником была группа О2. Кроме того, Веденеев возглавляет компанию «Строй-ресурс», на базе которой возникла О2 Development.

Комплекс «Моя стихия» состоит из 3 корпусов на 1,5 тысячи квартир с подземной парковкой на 435 мест. Дома достроены до уровня 4 – 6-го этажей, говорят дольщики. Сдать проект планируют к концу 2017 года. Однако комитет по строительству уже признал стройку проблемной — изначально дома обещали ввести во втором квартале 2016 г.