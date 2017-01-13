Еще
16:10 13.01.2017
Пришлите свою новость!
16:08
В Петербурге продают стеклоомыватель с метанолом в 256 раз выше нормы
16:07
Попавший под санкции министр Ткачев запланировал визит в Берлин
16:06
Русфонд через суд потребовал отчета о расходах на лечение Жанны Фриске
16:04
В Петербурге ежедневно ловят больше 20 нетрезвых водителей
15:59
Более 400 литров опасной «незамерзайки» изъяли у петербургской компании
15:42
Финны продавали наркотики для реставрации дома
15:34
Петербург накроет снегопадом
15:30
Под конец года петербургские строители сдали в эксплуатацию 386 домов
15:27
Омбудсмен прокомментировала изъятие из семьи ВИЧ-инфицированных детей
15:22
Суд приостановил строительство ЖК «Моя стихия» компании O2 Development
15:18
Мать девочки, убитой няней Бобокуловой, потребовала сообщить ей о местонахождении убийцы
15:08
Парламент Турции одобрил поправки о президентской форме правления
15:08
РПЦ назвала место отпевания руководителя ансамбля имени Александрова
15:05
СМИ: На "Союзе", готовящемся к полету на МКС, нашли неполадки
15:03
Американские ученые назвали махинации на выборах в Думу самыми масштабными за 16 лет
14:57
КАМАЗ, застрявший под мостом на Обводном, не повлиял на движение поездов
14:45
«Квадрат»: Суд остановил строительство ЖК «Парнас»
14:43
В Кремле прокомментировали инцидент со скорой на Камчатке
14:41
Шувалов: Российские контрсанкции скоро прекратят свое действие
14:39
Бывшая солистка группы «Лицей» погибла у себя дома
14:39
Многодетный алхимик погиб при попытке создать золото на собственной кухне
14:37
Петербургский УФАС заподозрил в картельном сговоре компании по уборке территорий
14:26
В школах ДНР отменили госэкзамены по украинскому языку
14:13
В Баку обиделись на приглашение на КВН команд из Нагорного Карабаха
14:03
Знарок возглавит сборную дивизиона Боброва на матче звезд КХЛ
14:02
На «Ломоносовской» по утрам ограничат вход
14:00
«ДП»: Чем объяснить внезапную передачу Исаакиевского собора в пользование РПЦ
13:57
Пассажирооборот в Пулково по итогам года сократился на 200 тысяч человек
13:56
В декабре жилье в Ленобласти подорожало
13:49
Депутат Луговой предложил приравнять социальные сети к операторам связи
13:42
Вице-президент ФХР: Гимн России освистали, потому что мы злейший враг всех в мире
13:36
Поножовщина в Невском районе обернулась уголовным делом против полицейского
13:32
Экономисты РАНХиГС предрекли нищету каждому третьему жителю России
13:29
"Квадрат": Законодательство заставило девелоперов сделать рывок
13:25
Адвокат попытался пронести телефон в СИЗО в Петербурге
13:21
В Москве из-за подозрения на заболевание ВИЧ из приемной семьи изъяты более 10 детей
13:19
Песков: Россия не планирует возвращаться в "большую восьмерку"
13:16
Голикова: Повышение пенсионного возраста не сможет решить проблему
13:01
Фонд капремонта объявил аукционы на полтора миллиарда рублей
12:56
В Петербурге суд разберется в обстоятельствах убийства художника Пайманова
12:52
«День жестянщика» в Петербурге: массовые ДТП
12:50
Профицит торгового баланса России за год упал на 39%
12:46
В поселке Серебрянский при пожаре погибли двое мужчин
12:42
Смольный обещает познакомить горожан с новой транспортной концепцией Петербурга
12:29
Оганесяну вызвали скорую в суд
12:21
Главным художником Петербурга назначен Алексей Моор
12:17
Петербуржцев просят вынести ёлки, не дожидаясь майских праздников
12:12
Полицейские сняли задержание в стиле "mannequin challenge"
12:08
Адвокат: Дадина в новой колонии уважают
11:56
Компания, получившая из бюджета 6 млрд, задолжала сотруднице в Петербурге сто тысяч пособия
11:48
Минфин намерен предложить повышенные пенсии для нуждающихся
11:44
В Крыму 14 января на боевое дежурство заступит полк С-400 «Триумф»
11:39
Главу МО "Колпино" госпитализировали в больницу им. Гааза
11:29
Прогулочным судам разрешат на час больше плавать по Неве
11:27
Смертность на дорогах Финляндии сократилась за год на 10 процентов
11:25
В январе в Санкт-Петербурге незначительно сократилась безработица
11:22
Маршрутка и трамвай столкнулись на Науки: ранены двое
11:20
Депутаты ЗакСа могут повысить штрафы за проникновение на крыши
11:11
Кудрин предлагает повысить пенсионный возраст в России
11:10
Портал госуслуг с февраля перестанет требовать цифровую подпись
10:58
В "Аллегро" нашли наркотики, спрятанные в колготках
10:49
Союз музейных работников Петербурга раскритиковал передачу Исаакия РПЦ
10:45
Врачей Мариинской больницы обвинили в неторопливости при оказании помощи раненому пациенту
10:43
СК возбудил дело после смерти жителя Камчатки из-за опоздавшей «скорой»
10:37
15-летний петербуржец ранил себя из пневматики
10:30
Госдума создает экспертную комиссию по анализу доклада Макларена по допингу
10:24
«Квадрат»: Власти Ленобласти отказываются выдать разрешение на ввод ЖК «Олимп» во Всеволожске
Предыдущие новости
Архив материалов
Происшествия
Версия для печати
13.01.2017 15:18

Мать девочки, убитой няней Бобокуловой, потребовала сообщить ей о местонахождении убийцы

Екатерина Мещерякова, потерпевшая по делу няни Гюльчехры Бобокуловой, направила обращение в прокуратуру Москвы. Копия документа от 11 января есть в распоряжении РБК. В своем заявлении Мещерякова просит надзорное ведомство проверить заключение специалистов центра им. Сербского, согласно которому гражданка Узбекистана была признана невменяемой.

Кроме того, Мещерякова просит прокуратуру обратиться с представлением о пересмотре решения суда в отношении Бобокуловой. Также потерпевшая настаивает, что правоохранительные органы должны сообщить ей о том, где сейчас находится няня. Мещерякова опасается, что Бобокулову передадут в Узбекистан согласно Конвенции о переда​че лиц, страдающих психическими расстройствами. Там она может выйти на свободу, после чего вернется в Россию, уверена Мещерякова.

«Мне отказано в праве получать информацию о Бобокуловой, об исполнении приговора, при этом Бобокулову могут отправить на родину для прохождения лечения. Моя семья не сможет чувствовать себя в безопасности, если Бобокулова может однажды, приехав из Узбекистана в Москву, встретить меня или моего ребенка у подъезда, так как в ходе следствия она давала показания о том, что у нее были намерения убить всю семью», — говорится в обращении Мещеряковой. Она отмечает, что считает «освобождение Бобокуловой от уголовной ответственности незаконным и несправедливым».

Утром 29 февраля 2016 года Бобокулова задушила четырехлетнюю девочку, обезглавила ее и подожгла квартиру. С головой ребенка Бобокулова пришла к станции метро «Октябрьское Поле», где она кричала «Аллах акбар!» и угрожала устроить взрыв. Там она была задержана сотрудниками полиции. Перед заседанием Пресненского суда, который арестовал ее на два месяца, Бобокулова заявила журналистам, что совершила преступление, поскольку ей «Аллах приказал». Свою вину она признала.

24 ноября решением Хорошевского суда Москвы Бобокулова была направлена на принудительное лечение в стационаре закрытого типа, поскольку у нее была диагностирована приступообразная параноидная шизофрения. Суд пришел к выводу, что преступление она совершила в состоянии невменяемости, поэтому от уголовной ответственности ее следует освободить.

Источник: РБК


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Молодежный еврейский центр «Гилель»
02.11.2016 10:45

Петербуржцы смогут съездить этой зимой в Израиль бесплатно

Юноши и девушки от 18 до 27 лет еврейского происхождения смогут бесплатно поехать в Израиль
«Отвечает эксперт»
25.10.2016 13:20

За лучший придуманный банковский офис дадут реальную награду

Рамки нашей постоянной рубрики «Отвечает эксперт» заметно расширились. Теперь, здесь можно не только задать свой вопрос и получить на него компетентный ответ, но и высказать свои пожелания
Yolkki Village
21.10.2016 16:35

Господдержка ипотеки будет действовать до конца года

По программе господдержки ипотеки определенным банкам предоставляется возможность выдавать кредиты с пониженной ставкой за счет средств бюджета, которые Правительство частично направляет на жилищное кредитование.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
В Петербурге ежедневно ловят больше 20 нетрезвых водителей
Более 400 литров опасной «незамерзайки» изъяли у петербургской компании
Мать девочки, убитой няней Бобокуловой, потребовала сообщить ей о местонахождении убийцы
РПЦ назвала место отпевания руководителя ансамбля имени Александрова
СМИ: На "Союзе", готовящемся к полету на МКС, нашли неполадки
КАМАЗ, застрявший под мостом на Обводном, не повлиял на движение поездов
Бывшая солистка группы «Лицей» погибла у себя дома
Многодетный алхимик погиб при попытке создать золото на собственной кухне
Поножовщина в Невском районе обернулась уголовным делом против полицейского
Адвокат попытался пронести телефон в СИЗО в Петербурге
Югенд с Невского района
Пропаганда Кришны полицейским методом
Последние слова капитана: Доброе утро, Усть-Луга
Полковнику Кострыкину никто не звонит
Новогодний корпоратив в «Бали» приправили мордобоем
Кинули конкуренты? Закажи их
Где взрывать в Петербурге
ФСБ передала привет Израйлиту от Тимченко
Битва за алкоголь
Сколько с полицией ни пей, она все вынесет
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Старый Новый праздник непослушания

Самосвал встал на дыбы под мостом на Обводном

Врачей Мариинской больницы обвинили в неторопливости при оказании помощи раненому пациенту

кадр из видео

Полицейские сняли задержание в стиле "mannequin challenge"

Трамвайный зацепер удивил водителей Петербурга

Фото: Сергей Коньков / ДП

Чиновник-онлайн: Как российские госслужащие "отжигают" в соцсетях

Новости компаний
Молодежный еврейский центр «Гилель»
02.11.2016 10:45
Петербуржцы смогут съездить этой зимой в Израиль бесплатно
Юноши и девушки от 18 до 27 лет еврейского происхождения смогут бесплатно поехать в Израиль
«Отвечает эксперт»
25.10.2016 13:20
За лучший придуманный банковский офис дадут реальную награду
Рамки нашей постоянной рубрики «Отвечает эксперт» заметно расширились. Теперь, здесь можно не только задать свой вопрос и получить на него компетентный ответ, но и высказать свои пожелания
Yolkki Village
21.10.2016 16:35
Господдержка ипотеки будет действовать до конца года
По программе господдержки ипотеки определенным банкам предоставляется возможность выдавать кредиты с пониженной ставкой за счет средств бюджета, которые Правительство частично направляет на жилищное кредитование.
Yolkki Village
13.10.2016 16:06
Конкурс в социальных сетях от ЖК Yolkki Village
Совсем скоро наступит последний день второго осеннего месяца. А это значит, что грядёт самый таинственный праздник в году - Канун Дня Всех Святых, более известный как Хэллоуин.
Задай вопрос эксперту!
06.10.2016 17:02
Безопасные финансы
Читая новости или статьи по финансовой тематике, Вы имеете возможность задать вопрос, не отходя от сайта. На этой неделе принимаем ваши вопросы по теме: безопасные финансы
СК «РЕСПЕКТ»
30.09.2016 11:15
Страховщики помогают программе переселения из аварийного жилья
По плану федеральной программы расселения граждан из ветхого жилья, к сентябрю 2017 года во всей стране должна быть решена проблема аварийного жилищного фонда. Но часто реализации программы мешает недобросовестное исполнение обязательств строительными организациями.
ТРК «Порт Находка»
07.09.2016 18:15
На открытии ТРК «Порт Находка» будет разыгран скутер
10 сентября среди всех участников открытия II очереди ТРК «Порт Находка» будет разыгран стильный скутер. Начало праздника в 12.00.
Ленстройтрест
12.08.2016 17:06
Ленстройтрест признан самым клиентоориентированным застройщиком Ленинградской области
Союз строительных организаций Ленобласти (ЛенОблСоюзСтрой) вручил награды лучшим предприятиям и организациям отрасли. Самым клиентоориентированным застройщиком региона признан Ленстройтрест – за работу над голландским кварталом Янила Кантри
ПАО «Сбербанк России»
19.07.2016 10:34
Сбербанк запускает летнюю акцию по потребительским кредитам
Снижение ставок составило до 2 п.п. Минимальная ставка по «Потребительскому кредиту под поручительство физических лиц» теперь составляет 13,9% годовых, по «Потребительскому кредиту без обеспечения» - 14,9% годовых, условия действуют для кредитов на сумму от 400 000 рублей.
Yolkki Village
05.07.2016 17:35
ЖК Yolkki Village проводит акцию с ресторанами города на Неве
С 4 июля получить приятную скидку 5% от любого чека в одном из лучших ресторанов города "Парк Джузеппе" или "Паруса на Крыше" станет очень просто. Для этого необходимо сфотографироваться в тамаресках, расположенных в этих замечательных ресторанах
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.