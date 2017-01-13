Мать девочки, убитой няней Бобокуловой, потребовала сообщить ей о местонахождении убийцы

Екатерина Мещерякова, потерпевшая по делу няни Гюльчехры Бобокуловой, направила обращение в прокуратуру Москвы. Копия документа от 11 января есть в распоряжении РБК. В своем заявлении Мещерякова просит надзорное ведомство проверить заключение специалистов центра им. Сербского, согласно которому гражданка Узбекистана была признана невменяемой.

Кроме того, Мещерякова просит прокуратуру обратиться с представлением о пересмотре решения суда в отношении Бобокуловой. Также потерпевшая настаивает, что правоохранительные органы должны сообщить ей о том, где сейчас находится няня. Мещерякова опасается, что Бобокулову передадут в Узбекистан согласно Конвенции о переда​че лиц, страдающих психическими расстройствами. Там она может выйти на свободу, после чего вернется в Россию, уверена Мещерякова.

«Мне отказано в праве получать информацию о Бобокуловой, об исполнении приговора, при этом Бобокулову могут отправить на родину для прохождения лечения. Моя семья не сможет чувствовать себя в безопасности, если Бобокулова может однажды, приехав из Узбекистана в Москву, встретить меня или моего ребенка у подъезда, так как в ходе следствия она давала показания о том, что у нее были намерения убить всю семью», — говорится в обращении Мещеряковой. Она отмечает, что считает «освобождение Бобокуловой от уголовной ответственности незаконным и несправедливым».

Утром 29 февраля 2016 года Бобокулова задушила четырехлетнюю девочку, обезглавила ее и подожгла квартиру. С головой ребенка Бобокулова пришла к станции метро «Октябрьское Поле», где она кричала «Аллах акбар!» и угрожала устроить взрыв. Там она была задержана сотрудниками полиции. Перед заседанием Пресненского суда, который арестовал ее на два месяца, Бобокулова заявила журналистам, что совершила преступление, поскольку ей «Аллах приказал». Свою вину она признала.

24 ноября решением Хорошевского суда Москвы Бобокулова была направлена на принудительное лечение в стационаре закрытого типа, поскольку у нее была диагностирована приступообразная параноидная шизофрения. Суд пришел к выводу, что преступление она совершила в состоянии невменяемости, поэтому от уголовной ответственности ее следует освободить.