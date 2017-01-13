Северо-Западный банк ВТБ аккредитовал ЖК Master на Серебристом

ЖК Master на Серебристом (застройщик MASTER девелопмент) аккредитовал Северо-Западный Банк ВТБ (Банк Москвы).

Несмотря на то, что продажи на объекте только стартовали, а сам объект находится на ранней стадии готовности деловым партнёром проекта становится уже шестое кредитное учреждение.

Банк предлагает ипотечным покупателям достаточно комфортные условия кредитования. Минимальная сумма кредита составляет 175 тыс. рублей, максимальная – 15 млн рублей, первоначальный взнос от 15%. Оформить заём можно на срок от трёх до 30 лет. Таким образом, клиент может сам выбрать, какой ежемесячный платёж будет для него наиболее комфортным.

Что касается ставки по кредиту, то она начинается от 11,35%. Такой низкий уровень стал возможным благодаря тому, что банк эксклюзивно дал застройщику двойную скидку на ставку. По сути, MASTER девелопмент сохранил господдержку для своих клиентов даже после отмены действия федеральной программы субсидирования ипотечной ставки.