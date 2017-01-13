РПЦ назвала место отпевания руководителя ансамбля имени Александрова

Отпевание художественного руководителя ансамбля имени Александрова Валерия Халилова, который погиб в результате крушения самолета Ту-154 Министерства обороны 25 декабря, пройдет 14 января в Богоявленском соборе в Елохово в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе патриарха Московского и всея Руси Кирилла, передает РИА Новости.

Как рассказали в патриархии, заупокойную службу в 13.00 мск проведет глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Илларион.

Похороны Елизаветы Глинки назначены на понедельник, 16 января, на Новодевичьем кладбище в Москве, рассказали в президентском Совете по развитию гражданского общества и правам человека.

Гражданская панихида по погибшим сотрудникам НТВ и Первого канала, которые также находились на борту разбившегося Ту-154, пройдет 16 января в телецентре «Останкино», об этом сообщил «Интерфаксу» пресс-секретарь телецентра Денис Назаров.

По сообщениям ТАСС со ссылкой на источник, похороны жертв катастрофы Ту-154 ориентировочно запланированы на 14, 16 и 17 января. По словам собеседника агентства, 50 погибших будут погребены на федеральном военном мемориальном кладбище в подмосковных Мытищах.

Как рассказали источники ТАСС в бюро судебно-медицинской экспертизы 13 января, на данный момент опознаны 70 жертв крушения Ту-154. Всего на борту разбившегося рейса находились 94 человека.