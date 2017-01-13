СМИ: На "Союзе", готовящемся к полету на МКС, нашли неполадки

Пилотируемый корабль «Союз», готовящийся к старту на Международную космическую станцию, заменят из-за обнаруженных неполадок. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник на космодроме Байконур.

По информации источника, во время испытаний «Союза» был обнаружен ряд неполадок. В связи с возникшими проблемами было принято решение заменить корабль.

Ранее сообщалось о замене двигателя третьей ступени ракеты-носителя «Союз-У», которая должна вывести на орбиту следующий космический грузовик «Прогресс МС-05». Решение было принято по результатам расследования падения в декабре 2016 года космического грузовика «Прогресс МС-04». По версии «Роскосмоса», причиной катастрофы стал производственный дефект двигателя ракеты-носителя.

Корабль «Прогресс» упал 1 декабря 2016 года через шесть минут после старта с космодрома Байконур в труднодоступном горно-лесистом районе Республики Тыва. Корабль «Прогресс МС-04» должен бы​л доставить на Международную космическую станцию 2,5 т грузов. Они включали в себя топливо для дозаправки станции, контейнеры с едой, одежду, медикаменты, средства личной гигиены, воду и сжатые газы для космонавтов. Люди и наземная инфраструктура в результате аварии не пострадали.