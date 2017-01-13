Американские ученые назвали махинации на выборах в Думу самыми масштабными за 16 лет

Исследователи из Мичиганского университета провели математический анализ выборов в Государственную думу в 2016 году и пришли к выводу, что фальсификации на этих выборах стали самыми масштабными с 2000 года. Авторы исследования Кирилл Калинин и Уолтер Мебэйн написали об этом статью в The Washington Post.

Ученые приводят в своей статье несколько обнаруженных закономерностей в результатах выборов, которые дают возможность им сделать вывод о махинациях. Так, к примеру, Калинин и Мебэйн ссылаются на исследование Артураса Розенаса из Политического университета Нью-Йорка. Он обратил внимание, что слишком много участков из тех, где «Единая Россия» набрала более 50% голосов, используют для обозначения результатов цифры, которые можно без остатка поделить на пять: 55%, 65%, 70%, 75% и т.д.

В статье отмечается, что ученые обнаружили похожие закономерности в результатах выборов в России с 2000-го по 2016 год. По мнению авторов исследования, эти махинации могут быть использованы как механизм, с помощью которого региональные власти показывают Кремлю свою лояльность.

Калинин и Мебэйн обнаружили еще два показателя, свидетельствующие о махинациях: в одном случае победившей на участке партии перенаправлялась часть голосов, в другом — почти все голоса. По мнению ученых, около 3,6% голосов (приблизительно 2 млн голосов избирателей), набранных «Единой Россией», были сфальсифицированы.

Выборы в Госдуму прошли 18 сентября, в единый день голосования. Они проводились по смешанной системе: 225 депутатов в 450-местный парламент избирались по партийным спискам, еще 225 – по мажоритарным округам. Победу на выборах одержала «Единая Россия», получив 54,2% голосов. Партия также победила на 203 одномандатных округах из 225. В результате ее представительство в Думе составило 343 места из 450, что стало рекордом в истории нижней палаты парламента.