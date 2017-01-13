В Кремле прокомментировали инцидент со скорой на Камчатке

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал дискуссию об ужесточении наказания за помехи работе скорой помощи. Соответствующее предложение появилось после того, как на Камчатке водитель отказался пропустить машину скорой помощи, что привело к смерти пациента, к которому ехали медики. «Здесь можно только солидаризироваться, безусловно, с осуждением подобных действий. Солидаризироваться с тем, кто возмущен не пропуском машины скорой помощи, конечно, это абсолютно недопустимо, но в любом случае вот подобное поведение водителя автомобиля, который не пропустил машину скорой помощи, должно получить соответствующую юридическую и правовую оценку»,— заявил представитель Кремля в ответ на вопрос «Ъ FM».

Ранее сегодня Следственный комитет России возбудил дело по факту смерти жителя Петропавловска-Камчатского, к которому не успела скорая. Напомним, 10 января бригада скорой помощи не смогла вовремя приехать на вызов к пациенту из-за преградившего ей путь водителя. В итоге 21-летний мужчина умер, не дождавшись медицинской помощи. После инцидента Госдума предложила обнародовать имена водителей, мешающих проезду машин скорой.