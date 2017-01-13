Многодетный алхимик погиб при попытке создать золото на собственной кухне

Многодетный отец погиб, выплавляя золото во Владимирской области. Смешав ингредиенты из найденного в Интернете рецепта, алхимик-дилетант получил не драгоценный металл, а взрыв на кухне.

30-летний житель Владимирской области, многодетный отец, погиб во время домашнего эксперимента по химии. В обстоятельствах смерти разбирается Следственный комитет РФ по Владимирской области. В пресс-службе ведомства сообщили, что вечером 11 января мужчина проводил на кухне опыт на основе рецепта алхимиков, в котором указывалось, как добыть золото. Однако смешанные реактивы и препараты произвели реакцию, которую доморощенный химик не смог предвидеть и контролировать. Полученный хлопок серьезно травмировал мужчину, и тот скончался от кровопотери по пути в больницу.

В СК отметили, что у погибшего остались жена и трое детей, младшему из которых едва исполнился месяц.

Проводится проверка.