Петербургский УФАС заподозрил в картельном сговоре компании по уборке территорий

Антимонопольная служба Петербурга выявила признаки картельного сговора при проведении пяти аукционов по уборке помещений и придомовых территорий. Три компании-победителя, выигравшие конкурсы на шесть миллионов, оказались связаны между собой.

Как сообщает 13 января петербургский УФАС, антимонопольное дело в отношении ООО «Штандарт», ООО «Охранное предприятие «Штандарт» и ООО «Экспресс СПб» возбуждено в конце 2016 года по результатам проверки жалобы «Охранной организации "Евроград"».

По мнению ведомства, общая сумма контрактов, заключенных с нарушением закона о защите конкуренции, составила шесть миллионов рублей. Предметами торгов были уборка и охрана помещений и прилегающих территорий Ленинградской областной детской клинической больницы, средней школы №6 во Всеволожске, Юридического института (филиал) Академии генеральной прокуратуры РФ и Медико-технического колледжа ФМБА России. Аукционы прошли с минимальным снижением первоначальной цены контрактов. При этом в ведомстве установили, что генеральные директора и учредители компаний связаны между собой, к тому же все три выигравшие организации зарегистрированы по одному юридическому адресу и в торгах участвовали с одного ip-адреса.

Первое заседание по этому делу состоится в январе.