КАМАЗ, застрявший под мостом на Обводном, не повлиял на движение поездов



КАМАЗ с поднятым кузовом зацепился за перекрытия Царскосельского железнодорожного моста в Петербурге. ДТП перегородило движение, но задержек поездов не будет.

Как сообщили в пресс-службе ОЖД, грузовик не смог проехать под Царскосельским железнодорожным мостом в районе Обводного канала в полдень 13 января. Водитель КАМАЗа по ошибке поднял кузов, зацепился за пролеты моста и застрял.

На набережной Обводного канала собралась пробка. Но поезда на Витебском направлении Октябрьской железной дороги ходят в обычном режиме, заверили и в пресс-службе.