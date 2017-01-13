В Баку обиделись на приглашение на КВН команд из Нагорного Карабаха

Баку раскритиковал приглашение команд из непризнанной Нагорно-Карабахской республики на фестиваль КВН в Сочи, заявил журналистам официальный представитель МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Ранее СМИ сообщили о приглашении команд «С хлебом и солью» и «Деле-Яман» из НКР на международный фестиваль КВН в Сочи.

«Факт вызывает сожаление и наше справедливое недовольство», — сказал 13 января Гаджиев.

Он также заявил, что приглашение команд из НКР «преследует цель политизировать культуру и КВН, несовместимо с целями и намерениями этого движения и противоречит стратегическим партнерским связям между Азербайджаном и Россией».

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО) заявила о выходе из Азербайджанской ССР. В сентябре 1991 года в центре НКАО Степанакерте было объявлено о создании Нагорно-Карабахской республики (НКР). Власти Азербайджана в ходе последующего военного конфликта потеряли контроль над Нагорным Карабахом.

С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.