Знарок возглавит сборную дивизиона Боброва на матче звезд КХЛ

Главный тренер петербургского СКА Олег Знарок выбран тренером сборной дивизиона Всеволода Боброва, которая примет участие в Неделе звезд хоккея КХЛ.

Сборную дивизиона Анатолия Тарасова возглавил Дмитрий Квартальнов (ЦСКА), дивизиона Валерия Харламова — Илья Воробьев («Металлург» Мг), дивизиона Аркадия Чернышева — Федор Канарейкин («Авангард»).

По задумке КХЛ, в паре с каждым из специалистов будет работать комментатор «КХЛ ТВ». Помощником Знарка стал Сергей Гимаев, Квартальнова — Денис Казанский, Воробьева — Александр Гуськов, Канарейкина — Алексей Бадюков.

Напомним, Неделя звезд хоккея пройдет в Уфе с 15 по 22 января 2017 г. Ее кульминацией станут мастер-шоу (21 января) и турнир четырех команд, составленных из лучших хоккеистов от каждого дивизиона (22 января). Для выявления победителя будут проведены два полуфинала и финальный матч.

Ранее в команду дивизиона Боброва попали четыре игрока СКА: Игорь Шестёркин, Вячеслав Войнов, Павел Дацюк и Илья Ковальчук.