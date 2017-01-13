Еще
16:10 13.01.2017
Пришлите свою новость!
16:08
В Петербурге продают стеклоомыватель с метанолом в 256 раз выше нормы
16:07
Попавший под санкции министр Ткачев запланировал визит в Берлин
16:06
Русфонд через суд потребовал отчета о расходах на лечение Жанны Фриске
16:04
В Петербурге ежедневно ловят больше 20 нетрезвых водителей
15:59
Более 400 литров опасной «незамерзайки» изъяли у петербургской компании
15:42
Финны продавали наркотики для реставрации дома
15:34
Петербург накроет снегопадом
15:30
Под конец года петербургские строители сдали в эксплуатацию 386 домов
15:27
Омбудсмен прокомментировала изъятие из семьи ВИЧ-инфицированных детей
15:22
Суд приостановил строительство ЖК «Моя стихия» компании O2 Development
15:18
Мать девочки, убитой няней Бобокуловой, потребовала сообщить ей о местонахождении убийцы
15:08
Парламент Турции одобрил поправки о президентской форме правления
15:08
РПЦ назвала место отпевания руководителя ансамбля имени Александрова
15:05
СМИ: На "Союзе", готовящемся к полету на МКС, нашли неполадки
15:03
Американские ученые назвали махинации на выборах в Думу самыми масштабными за 16 лет
14:57
КАМАЗ, застрявший под мостом на Обводном, не повлиял на движение поездов
14:45
«Квадрат»: Суд остановил строительство ЖК «Парнас»
14:43
В Кремле прокомментировали инцидент со скорой на Камчатке
14:41
Шувалов: Российские контрсанкции скоро прекратят свое действие
14:39
Бывшая солистка группы «Лицей» погибла у себя дома
14:39
Многодетный алхимик погиб при попытке создать золото на собственной кухне
14:37
Петербургский УФАС заподозрил в картельном сговоре компании по уборке территорий
14:26
В школах ДНР отменили госэкзамены по украинскому языку
14:13
В Баку обиделись на приглашение на КВН команд из Нагорного Карабаха
14:03
Знарок возглавит сборную дивизиона Боброва на матче звезд КХЛ
14:02
На «Ломоносовской» по утрам ограничат вход
14:00
«ДП»: Чем объяснить внезапную передачу Исаакиевского собора в пользование РПЦ
13:57
Пассажирооборот в Пулково по итогам года сократился на 200 тысяч человек
13:56
В декабре жилье в Ленобласти подорожало
13:49
Депутат Луговой предложил приравнять социальные сети к операторам связи
13:42
Вице-президент ФХР: Гимн России освистали, потому что мы злейший враг всех в мире
13:36
Поножовщина в Невском районе обернулась уголовным делом против полицейского
13:32
Экономисты РАНХиГС предрекли нищету каждому третьему жителю России
13:29
"Квадрат": Законодательство заставило девелоперов сделать рывок
13:25
Адвокат попытался пронести телефон в СИЗО в Петербурге
13:21
В Москве из-за подозрения на заболевание ВИЧ из приемной семьи изъяты более 10 детей
13:19
Песков: Россия не планирует возвращаться в "большую восьмерку"
13:16
Голикова: Повышение пенсионного возраста не сможет решить проблему
13:01
Фонд капремонта объявил аукционы на полтора миллиарда рублей
12:56
В Петербурге суд разберется в обстоятельствах убийства художника Пайманова
12:52
«День жестянщика» в Петербурге: массовые ДТП
12:50
Профицит торгового баланса России за год упал на 39%
12:46
В поселке Серебрянский при пожаре погибли двое мужчин
12:42
Смольный обещает познакомить горожан с новой транспортной концепцией Петербурга
12:29
Оганесяну вызвали скорую в суд
12:21
Главным художником Петербурга назначен Алексей Моор
12:17
Петербуржцев просят вынести ёлки, не дожидаясь майских праздников
12:12
Полицейские сняли задержание в стиле "mannequin challenge"
12:08
Адвокат: Дадина в новой колонии уважают
11:56
Компания, получившая из бюджета 6 млрд, задолжала сотруднице в Петербурге сто тысяч пособия
11:48
Минфин намерен предложить повышенные пенсии для нуждающихся
11:44
В Крыму 14 января на боевое дежурство заступит полк С-400 «Триумф»
11:39
Главу МО "Колпино" госпитализировали в больницу им. Гааза
11:29
Прогулочным судам разрешат на час больше плавать по Неве
11:27
Смертность на дорогах Финляндии сократилась за год на 10 процентов
11:25
В январе в Санкт-Петербурге незначительно сократилась безработица
11:22
Маршрутка и трамвай столкнулись на Науки: ранены двое
11:20
Депутаты ЗакСа могут повысить штрафы за проникновение на крыши
11:11
Кудрин предлагает повысить пенсионный возраст в России
11:10
Портал госуслуг с февраля перестанет требовать цифровую подпись
10:58
В "Аллегро" нашли наркотики, спрятанные в колготках
10:49
Союз музейных работников Петербурга раскритиковал передачу Исаакия РПЦ
10:45
Врачей Мариинской больницы обвинили в неторопливости при оказании помощи раненому пациенту
10:43
СК возбудил дело после смерти жителя Камчатки из-за опоздавшей «скорой»
10:37
15-летний петербуржец ранил себя из пневматики
10:30
Госдума создает экспертную комиссию по анализу доклада Макларена по допингу
10:24
«Квадрат»: Власти Ленобласти отказываются выдать разрешение на ввод ЖК «Олимп» во Всеволожске
Предыдущие новости
Архив материалов
Спорт
Версия для печати
13.01.2017 14:03

Знарок возглавит сборную дивизиона Боброва на матче звезд КХЛ

Главный тренер петербургского СКА Олег Знарок выбран тренером сборной дивизиона Всеволода Боброва, которая примет участие в Неделе звезд хоккея КХЛ.

Сборную дивизиона Анатолия Тарасова возглавил Дмитрий Квартальнов (ЦСКА), дивизиона Валерия Харламова — Илья Воробьев («Металлург» Мг), дивизиона Аркадия Чернышева — Федор Канарейкин («Авангард»).

По задумке КХЛ, в паре с каждым из специалистов будет работать комментатор «КХЛ ТВ». Помощником Знарка стал Сергей Гимаев, Квартальнова — Денис Казанский, Воробьева — Александр Гуськов, Канарейкина — Алексей Бадюков.

Напомним, Неделя звезд хоккея пройдет в Уфе с 15 по 22 января 2017 г. Ее кульминацией станут мастер-шоу (21 января) и турнир четырех команд, составленных из лучших хоккеистов от каждого дивизиона (22 января). Для выявления победителя будут проведены два полуфинала и финальный матч.

Ранее в команду дивизиона Боброва попали четыре игрока СКА: Игорь Шестёркин, Вячеслав Войнов, Павел Дацюк и Илья Ковальчук.

 


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
«Паруса»
13.10.2016 15:53

Рестораны центрального яхт-клуба уже готовятся к новогодним праздникам

Рестораны «Паруса» и «Море» начали подготовку к зимнему сезону. С окончанием лета активность на площадках не убывает: шеф-повара и программная служба ресторанной группы создают новогодние предложения, чтобы показать гостям качественный сервис и представить варианты готовой праздничной программы
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
14.09.2016 17:50

Банк «Санкт-Петербург» бесплатно ведет на матчи КХЛ

У клиентов банка «Санкт-Петербург» появилась возможность посетить матчи Континентальной Хоккейной Лиги, не платя за билеты. Для этого достаточно просто принять участие в новой акции «На хоккей по карте»
key.ru
01.09.2016 10:23

31 августа завершился велопробег СПб-Мурманск, проходивший при поддержке КЕЙ

Сеть супермаркетов цифровой техники КЕЙ выступила ключевым партнером велопробега Санкт-Петербург — Мурманск, приуроченного к 100-летию со дня начала движения по Мурманской железной дороге (организатор — клуб ВелоПитер)
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Знарок возглавит сборную дивизиона Боброва на матче звезд КХЛ
Вице-президент ФХР: Гимн России освистали, потому что мы злейший враг всех в мире
Госдума создает экспертную комиссию по анализу доклада Макларена по допингу
Член МОК: Россию могут лишить чемпионата мира по футболу — 2018
Финляндия примет перенесенный Кубок мира по биатлону
ФК "Тосно" купил ни разу не забившего нападающего
WADA: только международные федерации вправе отобрать у России какие-либо соревнования
Москва примет первый этап Кубка мира по плаванию 2017 года
Российский спортсмен отказался вернуть олимпийскую медаль
Жена Бориса Ротенберга перепела и сняла клип на «Лабутены» Шнурова
Кокорина осудили за наркобарона
Как живут футболисты в Китае
Мундиаль по-новому: ощущение полной фигни
«Зенит» эпохи дешевой нефти
Хинди руси бхай бхай
Чемпион из зоны
Спорт, который мы потеряли
«Железный» Ибрагим
Россию неправильно поняли, мы не признались в допинге
Лунев в мешке
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Старый Новый праздник непослушания

Самосвал встал на дыбы под мостом на Обводном

Врачей Мариинской больницы обвинили в неторопливости при оказании помощи раненому пациенту

кадр из видео

Полицейские сняли задержание в стиле "mannequin challenge"

Трамвайный зацепер удивил водителей Петербурга

Фото: Сергей Коньков / ДП

Чиновник-онлайн: Как российские госслужащие "отжигают" в соцсетях

Новости компаний
«Паруса»
13.10.2016 15:53
Рестораны центрального яхт-клуба уже готовятся к новогодним праздникам
Рестораны «Паруса» и «Море» начали подготовку к зимнему сезону. С окончанием лета активность на площадках не убывает: шеф-повара и программная служба ресторанной группы создают новогодние предложения, чтобы показать гостям качественный сервис и представить варианты готовой праздничной программы
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
14.09.2016 17:50
Банк «Санкт-Петербург» бесплатно ведет на матчи КХЛ
У клиентов банка «Санкт-Петербург» появилась возможность посетить матчи Континентальной Хоккейной Лиги, не платя за билеты. Для этого достаточно просто принять участие в новой акции «На хоккей по карте»
key.ru
01.09.2016 10:23
31 августа завершился велопробег СПб-Мурманск, проходивший при поддержке КЕЙ
Сеть супермаркетов цифровой техники КЕЙ выступила ключевым партнером велопробега Санкт-Петербург — Мурманск, приуроченного к 100-летию со дня начала движения по Мурманской железной дороге (организатор — клуб ВелоПитер)
#Keystat
18.08.2016 10:22
«КЕЙ» и ФК «Зенит» подвели итоги совместного конкурса #Keystat
16 августа сеть супермаркетов цифровой техники «КЕЙ» и футбольный клуб «Зенит» подвели итоги совместного конкурса #Keystat, который был посвященный футбольной статистике.
ГК «КВС» и Ассоциация «Волейбольный клуб Динамо – Ленинградская область»
23.06.2016 16:04
ГК «КВС» - партнер волейбольного клуба «Динамо – Ленинградская область»
ГК «КВС» и Ассоциация «Волейбольный клуб Динамо – Ленинградская область» приняли решение о продолжении взаимодействия в развитии волейбола как вида спорта и оказанию поддержки волейбольному движению в регионе
Цифровой ритейлер КЕЙ
22.06.2016 09:00
«Ночь Фитнеса-2016» пройдет при поддержке КЕЙ
Цифровой ритейлер КЕЙ выступит партнером сети фитнес-клубов Fitness House во время проведения «Ночи Фитнеса-2016» — легендарной ночи низких цен с 24-25 июня 2016 года
«Главстрой-СПб»
15.06.2016 13:26
«Главстрой-СПб» выступит соорганизатором велопробега «Белые ночи»
Компания «Главстрой-СПб», выступит партнером и соорганизатором городского велопробега «Белые ночи». В этом году традиционную программу дополнят массовые спортивные мероприятия на территорияхжилого комплекса «Северная долина» и нового жилого района «Юнтолово»
SPORT ZONE
25.05.2016 10:21
В Петербурге появились спортивно-игровые площадки Sport Zone
Что может быть лучше, чем собраться компанией и организовать турнир по мини-футболу или хоккею на траве, сыграть партию в бадминтон или настольный теннис? Теперь это стало возможно в любую погоду в новых игровых центрах SPORT ZONE
Tele2
13.05.2016 16:18
Tele2 подготовила сеть к чемпионату мира по хоккею
Сеть Tele2 полностью готова к повышенным нагрузкам в связи с проведением чемпионата мира по хоккею. Техническая служба оператора провела расширение емкости каналов связи в районах проведения массовых мероприятий, в том числе в СК «Юбилейный»
КЕЙ
26.04.2016 09:00
КЕЙ расширяет линейку спортивных гаджетов
В 2014 году ассортимент сети супермаркетов цифровой техники КЕЙ пополнился новой товарной группой – спортивными гаджетами. За 1,5 года продаж «умные» браслеты или фитнес-трекеры перешли из категории новинок рынка в категорию востребованных покупателями товаров
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.