Пассажирооборот в Пулково по итогам года сократился на 200 тысяч человек

13,3 млн пассажиров обслужил аэропорт Пулково в 2016 году. Данные по итогам работы воздушных ворот Петербурга 13 января привел Fraport AG (один из учредителей управляющей компании аэропорта «ВВСС»).

Пассажирооборот Пулково не растет, а сокращается с 2015 года. Если в 2014 году аэропорт пропустил 14,2 млн пассажира, то в 2015 году – уже чуть менее 13,5 млн человек. Минувший год принес авиаторам сокращение пассажирооборота почти на 200 тысяч пассажиров – до 13,3 млн пассажиров.

При этом пассажирооборот в Пулково распределялся в течение года неравномерно. К сентябрю 2016 года показатели (по сравнению с аналогичным периодом 2015 года) упали почти на 6 процентов, что объяснялось сокращением спроса на международные перевозки. В октябре и ноябре ситуация резко улучшилась. Так, в октябре 2016 года пассажирооборот вырос на 8,6 процента. В ноябре трафик аэропорта подрос сразу на 19,5 процента, когда Пулково за месяц обслужило 952 тыс. пассажиров

Отметим, что в Пулково работают более шести десятков авиакомпаний. Базовым перевозчиком является группа «Аэрофлот», ее доля в аэропорту Северной столицы составляет около 55 процентов.