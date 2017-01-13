Бьет - значит любит? Насилие в семье - теперь это не страшно

13.01.2017 14:00

Госдума в первом чтении одобрила проект закона о декриминализации насилия в семье. Исключение из числа преступлений «побоев в отношении близких лиц» в прямом эфире интернет-канала [Фонтанка.Офис] обсуждают сторонник законопроекта – Алексей Лебедев, донской казак, администратор группы «Малый круг» казаков Санкт-Петербурга и Ленобласти и противник думской инициативы – Оксана Замойская, активистка феминистка, эксперт по преодолению последствий домашнего насилия.

Надеемся, до насилия в студии не дойдет.

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