Депутат Луговой предложил приравнять социальные сети к операторам связи

Депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Луговой выступил с инициативой приравнять социальные сети к операторам связи и таким образом ужесточить к ним требования. Об этом сообщает ТАСС.

Предложение появилось в ходе обсуждения законопроекта об онлайн-кинотеатрах. «Уже надо давно поставить вопрос о том, чтобы вообще все эти соцсети стали операторами связи для того, чтобы к ним были совсем другие требования, чтобы, извините, наших сограждан и наших детей не вербовали для того, чтобы ехать в Сирию и другие горячие точки», — заявил Луговой.

Заместитель министра связи и массовых коммуникаций Алексей Волин не смог прокомментировать заявление депутата Лугового. «Я понятия не имею, что имел в виду Луговой», — заявил собеседник «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что операторы связи готовят законопроект о контроле над мессенджерами и онлайн-кинотеатрами. В финальной версии документа, внесенного в Госдуму, положение о сервисах для коммуникации отсутствовало.