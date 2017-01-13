Вице-президент ФХР: Гимн России освистали, потому что мы злейший враг всех в мире

Вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Борис Майоров прокомментировал освистывание Гимна России после победы отечественной команды над чешками со счетом 2:0 на молодежном чемпионате мира среди девушек.

«Все зависит от политической обстановки. Такую же картину мы наблюдали в 1968 году после событий, произошедших в Чехословакии, в 1980-м на Олимпиаде в Лейк-Плэсиде. Оба раза я был свидетелем: в первом случае еще играл, а во втором — был руководителем делегации на Играх. Все это отголоски политического давления, которое оказывается на Россию. К этому нужно относиться более спокойно, с пониманием. Уверен, если бы мы проиграли, то ничего подобного не произошло бы. Но мы победили, к тому же все закончилось дракой. Это и спровоцировало подобную реакцию зрителей. На сегодняшний день Россия — злейший враг всех и всего в мире», — передает слова Майорова «Спорт-Экспресс».