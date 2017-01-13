Поножовщина в Невском районе обернулась уголовным делом против полицейского

В Петербурге возбуждено уголовное дело против сотрудника полиции. Следователи полагают, что действия участкового привели к гибели петербуржца.

Старший участковый уполномоченный 10-го отдела полиции Невского района, 34-летний Баир Базаржапов, стал подозреваемым в уголовном деле о халатности, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу. Как следует из материалов дела, около двух часов ночи 8 января в отделе полиции, где служит подозреваемый, раздался звонок от местного жителя. Гражданин сообщил, что в доме № 9, корпус 1, по улице Ольги Берггольц находится нетрезвый мужчина с ножом, который нападает на людей в одной из квартир. Информацию очевидца передали Базаржапову, который дежурил в ту ночь.

Следствие полагает, что в 02.55 участковый вызвал на место происшествия сотрудников вневедомственной охраны, однако сам туда не поехал. Прибывший наряд обнаружил в квартире зарезанного 43-летнего мужчину.

«Таким образом, Базаржапов не предпринял мер к оперативному выезду на место происшествия, пресечению и предотвращению совершаемого преступления, что повлекло смерть потерпевшего», – полагают в СК.

В настоящий момент участкового ищут, поскольку на допрос к следователю он не явился.