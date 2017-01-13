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13.01.2017 13:32

Экономисты РАНХиГС предрекли нищету каждому третьему жителю России

Около трети россиян рискуют оказаться за чертой бедности. Такой вывод содержится в докладе «Риски бедности и ресурсы домохозяйств», подготовленном специалистами Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте (РАНХиГС).

В опросе экспертов РАНХиГС приняли участие 3,5 тысячи жителей России. Итоги исследования показали, что риск оказаться бедными (то есть получать доход менее 9956 рублей в месяц) имеет 28,8% населения.

Основными факторами, которые способствуют обеднению населения, экономисты назвали потерю работы, а также закредитованность, наличие несовершеннолетних детей и проживание в сельской местности. Кроме того, на материальное положение россиян влияет продолжающееся падение реально располагаемых денежных доходов (с учетом обязательных платежей и инфляции).

В докладе РАНХиГС отмечается, что в 2016 году около 70% жителей РФ, считающихся обеспеченными, экономили на любых расходах, в первую очередь на продуктах питания, развлечениях и отпуске, одежде и обуви. При этом чуть меньше половины населения страны имеет кредиты и займы, а у каждого восьмого должника имеется просрочка по одному или нескольким кредитам. Из работающих россиян 22% полагают, что могут быть уволены в текущем году.

Согласно подсчетам Росстата, за январь – ноябрь 2016 года реальные доходы россиян сократились на 5,8% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Как прогнозировало Минэкономразвития в конце декабря, за весь прошлый год доходы населения РФ должны снизиться на 5,8%. Для сравнения: в целом за 2015 год реальные доходы россиян уменьшились на 4,3%.

По данным Росстата, по итогам первых трех кварталов 2016 года численность россиян с доходами ниже прожиточного минимума достигла 20,3 млн человек, а уровень бедности – 13,9%. При этом вице-премьер РФ Ольга Голодец в середине декабря заявила, что реальный уровень бедности в стране значительно выше статистического. Ранее Голодец также указывала, что около 4,8 млн жителей РФ получают зарплату, которая примерно равна минимальному размеру оплаты труда (сейчас – 7,5 тысячи рублей), и подчеркнула, что «бедное работающее население – <…> очень неправильное явление».

Источник: Republic


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