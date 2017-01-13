Адвокат попытался пронести телефон в СИЗО в Петербурге

Сотрудники СИЗО-6 в Петербурге остановили адвоката, который попытался пронести своему клиенту мобильный телефон с сим-картой. Теперь защитник сам стал фигурантом административного производства.

Как сообщили в пресс-службе УФСИН России по Петербургу и Ленобласти 13 января, сотрудники следственного изолятора №6 в Горелово обнаружили запрещенный предмет при досмотре личных вещей адвоката. Мужчина, судя по всему, хотел обеспечить своего подзащитного средством связи и попытался пронести на встречу кнопочный мобильный телефон Alcatel с сим-картой. При этом адвокат, как отмечается в сообщении, перед досмотром сообщил, что ничего запрещенного при себе не имеет, а наличие "незадекларированного" устройства объяснил тем, что забыл выложить его из кармана.

В настоящее время в отношении правозащитника составлен протокол об административном правонарушении. Оперативники СИЗО-6 устанавливают все обстоятельства произошедшего.