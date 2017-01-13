В Москве из-за подозрения на заболевание ВИЧ из приемной семьи изъяты более 10 детей

В Москве из приемной семьи изъяли более 10 детей, которые могут быть ВИЧ-инфицированы, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

В свою очередь уполномоченный по правам ребенка по Москве Евгений Бунимович заявил, что эта ситуация находится на контроле департамента социальной защиты города, аппаратов столичного омбудсмена и уполномоченного при президенте России по правам ребенка.

«Конечно, все это известно. Мы как раз сейчас этим всем занимаемся, все это на контроле», — отметил он.