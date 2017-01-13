Голикова: Повышение пенсионного возраста не сможет решить проблему

Глава Счетной палаты Татьяна Голикова заявила, что повышение пенсионного возраста в России не решит проблему сбалансированности Пенсионного фонда. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

«При модернизации пенсионной системы важно ответить на все вопросы: какие обязательства и в отношении какого количества граждан мы должны нести, что мы делаем в системе соцстраха с теми, кто в систему не платит, но получает обеспечение. Если мы будем говорить только про повышение пенсионного возраста, мы не решим проблему сбалансированности ПФР и его зависимости от федерального бюджета», — сказала Голикова на Гайдаровском форуме.

Ранее экс-министр финансов, глава совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин предложил повысить пенсионный возраст в России.