Фонд капремонта объявил аукционы на полтора миллиарда рублей

100 аукционов на проведение капремонта на данный момент объявлены в Петербурге. Общая стоимость составляет 1 млрд 488 млн рублей.

Как сообщает Фонд капитального ремонта, электронные аукционы на выбор подрядчиков он проводит с середины декабря. Всего предусмотрено 514 видов работ по общему имуществу в многоквартирных домах. Аукционы относятся к ремонту систем внутридомовых инженерных сетей, 256 крыш, 91 фасада, 31 системы электроснабжения. Конкурсы предполагается завершить к концу марта.

Ранее сообщалось, что за три года в 2017-2019 годах Петербурге отремонтируют 5,5 тысячи домов. Такое количество содержится в утвержденном 9 декабря Смольным краткосрочном плане реализации региональной программы капитального ремонта на трехлетний период. В 2017 году капремонт коснется 1466 жилых зданий, на это потратят 10,3 млрд рублей.