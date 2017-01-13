В Петербурге суд разберется в обстоятельствах убийства художника Пайманова

Дело об убийстве художника Евграфа Пайманова в Петербурге передано в суд. На скамье подсудимых окажутся 19-летняя сиделка художника и ее 16-летний друг.

Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу, следствие закончило работу по делу об убийстве 66-летнего инвалида, члена Союза художников России, совершенном в июле 2016 года.

Как писала «Фонтанка», тело 66-летнего Евграфа Пайманова было найдено 3 июля в квартире дома №11 по Литейному проспекту. Мужчина, инвалид-колясочник, скончался от многочисленных ножевых ранений. Из квартиры пропали 150 тысяч рублей, золотые украшения и одна картина художника. Уже 5 июля оперативники уголовного розыска Центрального района по подозрению в совершении убийства задержали 16-летнего петербуржца и 19-летнюю иногороднюю женщину. По данным «Фонтанки», задержанная была ученицей жены Пайманова, которая преподает в Морской школе на Московском проспекте. Около года назад супруга художника приютила девушку, поселила в квартире на улице Седова, и та помогала ухаживать за художником, когда его жена была в командировках.

По версии следствия, молодая женщина из личной неприязни решила совершить убийство художника, для чего привлекла своего 16-летнего знакомого, пообещав ему вознаграждение в виде похищенного после преступления имущества. 3 июля 2016 года парень под видом сантехника проник в квартиру на Литейном проспекте, где совершил убийство потерпевшего, нанеся ему множественные удары ножом, после чего похитил из квартиры деньги и имущество на сумму более 530 тысяч рублей.

19-летней Яне Зуевой и ее 16-летнему сообщнику предъявлено обвинение в убийстве и разбое. А девушке — еще и в вовлечении несовершеннолетнего в совершение преступления.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.