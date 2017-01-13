Профицит торгового баланса России за год упал на 39%

Положительное сальдо торгового баланса России в январе – ноябре 2016-го составило $90,1 млрд, снизившись на 39,2%, или на $58 млрд по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение Федеральной таможенной службы (ФТС).

Отмечается, что экспорт России за одиннадцать месяцев составил $255,3 млрд, снизившись на 19,3% в годовом выражении. В свою очередь, импорт в Россию снизился на 1,7%, до $165,2 млрд.

По данным таможенной статистики, в январе – ноябре 2016 года внешнеторговый оборот России сократился на 13,2% и составил $420,6 млрд.

Ранее сообщалось, что профицит торгового баланса России упал на 42%.