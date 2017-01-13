Смольный обещает познакомить горожан с новой транспортной концепцией Петербурга

Смольный готов обсудить с горожанами концепцию развития транспортной системы Санкт-Петербурга. Вице-губернатор Игорь Албин поручил комитету по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) провести широкое общественное обсуждение нового документа.

Как уточняет аппарат Албина, концепция разрабатывалась по заказу КРТИ с 2015 года, разработчик – ОАО «Научно-исследовательский институт автомобильного транспорта». Как сообщала «Фонтанка», черновик концепции накануне обсудили активисты-урбанисты Санкт-Петербурга, которые раскритиковали новый документ. В частности, отметили, что в концепции много фактических ошибок и сомнительных проектов.

Как уточняет пресс-служба вице-губернатора, разработчики концепции рассмотрели 12 вариантов развития транспортной системы города, из которых выбрано и промоделировано 7 основных сценариев. «По результатам был выбран вариант, в котором предлагается создание единой сети рельсового транспорта – железнодорожного и метрополитена как основного вида транспорта, скоростного трамвая в периферийных районах и трамвая в центральных районах», - уточняет аппарат Игоря Албина.

Концепция разделена на четыре временных этапа. Первый – 2017 – 2022 годы, второй – 2023 – 2028 годы. Третий этап стартует в 2029 году, четвертый – 2039 – 2048 годы.

На первом этапе начнется формирование транспортной магистрали на участке от проспекта Стачек до проспекта Энергетиков с мостом через Неву в створе Большого Смоленского проспекта – улицы Коллонтай, запланирована первая очередь строительства магистрали на участке от Бухарестской улицы до проспекта Энергетиков.

«В рамках второго этапа решается задача завершения формирования опорной сети скоростных магистралей города, формирование дорожной сети магистральных дорог в Южной планировочной зоне», – уточняют в Смольном.

На третьем этапе власти планируют улучшить транспортную доступность развивающихся районов. Это Лахта, районы Колпино, Пушкина, Красного Села и перспективного города-спутника Южный.

«На четвертом этапе предполагается завершение формирования уличной дорожной среды полицентрического мегаполиса. В этот этап вошли наиболее проблемные с точки зрения выделения земельных участков мероприятия», – говорится в сообщении пресс-службы Игоря Албина.

Это, напомним, строительство магистрали № 7 через Удельный парк (от Арсенальной набережной до Выборгского шоссе с мостом через Неву). Также предполагается формирование магистрали непрерывного движения на правом берегу Невы на участке от Ушаковского моста до Большого Обуховского моста.

Стоимость всех проектов, вошедших в концепцию, – более трех триллионов рублей.

Как уже уточняла «Фонтанка», концепция долгосрочного развития транспортной инфраструктуры разрабатывалась для того, чтобы Смольный смог внести корректировки в транспортный раздел нового Генплана Санкт-Петербурга.