Банк «Санкт-Петербург» и «Группа ЛСР» заключили кредитное соглашение

ПАО «Банк «Санкт-Петербург» и ПАО «Группа ЛСР» заключили Генеральное соглашение об общих условиях совершения кредитных сделок в размере 2 млрд рублей сроком на 3 года.

Целью данного соглашения является финансирование деятельности заемщика и компаний, входящих в «Группу ЛСР».

«Банк «Санкт-Петербург» и «Группа ЛСР» являются давними партнерами. Мы рады продолжению многолетнего эффективного взаимодействия с «Группой ЛСР» – крупнейшей строительной компанией, вносящей огромный вклад в развитие крупнейших городов нашей страны, улучшение их социальной инфраструктуры и повышение качества жизни миллионов россиян», – отметил заместитель председателя правления Банка «Санкт-Петербург» Александр Конышков.

Банк «Санкт-Петербург» — Банк «Санкт-Петербург» — крупнейший банк Северо-Западного региона России. Банк был основан в 1990 году и за прошедшие годы стал неотъемлемой частью финансово-экономической сферы Северо-Западного региона России. На 1 октября 2016 года в Банке обслуживается 1,7 млн частных лиц и 56 тыс. компаний в 60 офисах в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Москве и Калининграде, включая представительство в Новосибирске. Банк занимает 16 место по объему активов среди российских банков (по данным информационно-аналитического агентства «Интерфакс»).

ПАО «Группа ЛСР» — диверсифицированная строительная компания, осуществляющая свою деятельность в нескольких взаимодополняющих сегментах рынка. Компания создана в 1993 году. Основные направления деятельности — производство стройматериалов, строительство и девелопмент. «Группа ЛСР» объединяет предприятия по добыче и переработке нерудных ископаемых, производству и перевозке стройматериалов, строительству зданий. Основной бизнес сконцентрирован в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Москве и Московской области, Екатеринбурге и Уральском регионе. «Группа ЛСР» реализует девелоперские проекты во всех сегментах недвижимости: от строительства жилья класса масс-маркет до элитных домов по проектам ведущих отечественных и зарубежных архитекторов. Портфель недвижимости компании составляет около 10 миллионов квадратных метров.

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