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13.01.2017 12:29
6 Комментариев

Оганесяну вызвали скорую в суд

Бывшему вице-губернатору Петербурга Марату Оганесяну вызвали скорую в суд. Процесс о продлении ареста отложен.

Как сообщает корреспондент «Фонтанки», 13 января Оганесян был доставлен в Смольнинский суд на продление ареста. Об этом просил следователь Гузунов, который расследует дело о хищении 50 млн рублей на строительстве стадиона для ЧМ-2018.

Судья Олеся Буланая сперва закрыла процесс от прессы. Начать рассмотрение материалов по существу она не успела. Оганесян пожаловался на самочувствие. Ему вызвали медиков.

Марат Оганесян был арестован в середине ноября 2016 года. Ему предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве. С делом о хищении денежных средств при поставке видеотабло объединено еще одно – против подрядчика стадиона Сливкина, которому вменены сотни похищенных миллионов.

 


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комментарии пользователей (6)
Snaky
13 января 2017 г. 13:45
Подорвал здоровье в заботе о городе. Компенсацию бы выписать. Миллионов 100. И бесплатный билет в санаторий.
***
13 января 2017 г. 13:35
Клоунадо какое-то. Ему самому не стыдно?
математик
13 января 2017 г. 13:15
работать чиновниками — они могут(здоровья как у быка); а отвечать за свою работу не смогут(здоровья как при смерти)=)))
Chernousov
13 января 2017 г. 13:10
Все время мерещатся табло. И днем и ночью, куда не посмотри, везде одни табло. Слева табло, справа табло, сверху табло, снизу табло.
Nonresident
13 января 2017 г. 13:02
какие у нас ранимые и не стрессоустойчивые вице губернаторы. Как в суд или на допрос, так сразу здоровье отказывает. Вот бы им здоровье отказывало при распиле. Так нет же, круглосуточно, без отдыха работают.
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