Бывшему вице-губернатору Петербурга Марату Оганесяну вызвали скорую в суд. Процесс о продлении ареста отложен.

Как сообщает корреспондент «Фонтанки», 13 января Оганесян был доставлен в Смольнинский суд на продление ареста. Об этом просил следователь Гузунов, который расследует дело о хищении 50 млн рублей на строительстве стадиона для ЧМ-2018.

Судья Олеся Буланая сперва закрыла процесс от прессы. Начать рассмотрение материалов по существу она не успела. Оганесян пожаловался на самочувствие. Ему вызвали медиков.

Марат Оганесян был арестован в середине ноября 2016 года. Ему предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве. С делом о хищении денежных средств при поставке видеотабло объединено еще одно – против подрядчика стадиона Сливкина, которому вменены сотни похищенных миллионов.