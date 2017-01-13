ЛенСпецСМУ предоставили кредитную линию в 1 млрд рублей

Акционерное Общество Специализированное Строительно-Монтажное Объединение «ЛенСпецСМУ» (входит в Группу компаний «Эталон») и МТС Банк и подписали соглашение об открытии невозобновляемой кредитной линии в размере 1 млрд рублей сроком на 4 года.

Кредитная линия может быть использована АО ССМО «ЛенСпецСМУ» на финансирование строительства жилых комплексов.

«Привлекая кредитные ресурсы, ЛенСпецСМУ придерживается взвешенного и консервативного подхода как с точки зрения сроков, так и стоимости привлекаемых средств. Открытая МТС Банком кредитная линия отвечает нашей финансовой политике и закладывает основу для длительного плодотворного сотрудничества», – отметил Финансовый директор Группы компаний «Эталон» Виктор Васенёв.

Группа компаний «Эталон» (Etalon Group), в которую входит АО ССМО «ЛенСпецСМУ», является одной из крупнейших строительных организаций России и работает на строительном рынке с 1987 года. Занимает ведущие позиции на рынке жилой недвижимости Санкт-Петербурга, а также активно расширяет своё присутствие в Москве и Московской области.

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