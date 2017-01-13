Главным художником Петербурга назначен Алексей Моор

Главным художником Петербурга с 9 января назначен Алексей Моор, сообщили «Фонтанке» в комитете по градостроительству и архитектуре.

Алексей Моор — профессиональный художник-реставратор. Он окончил Академию Штиглица и учился на философском факультете СПбГУ. Занимается росписью интерьеров, мозаикой и живописью. У Алексея Моора есть свой сайт, где можно посмотреть его работы. https://alexmoor.jimdo.com/

Отставку предшественника Моора, Александра Петрова, в ведомстве не объясняют, назвав смену главного художника «кадровыми перестановками». Александр Петров проработал в этой должности полтора года. При этом с 2009 года до сентября 2013-го обязанности главного художника исполнял председатель КГА.

Главный художник является главой управления эстетики и монументального искусства КГА. Он курирует вопросы, связанные с установкой новых памятников и эстетикой городской среды, регламентирует установку рекламы и информационных конструкций.