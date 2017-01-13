Петербуржцев просят вынести ёлки, не дожидаясь майских праздников

Петербуржцев призывают вынести ёлки, не дожидаясь майских праздников. Пункты приёма отслуживших новогодних деревьев открываются в Северной столице с воскресенья.

Как сообщают организаторы акции «Ёлки, палки, пять бизонов», избавиться от ненужного больше дерева с пользой можно будет 22 января. С 12 до 14 часов ёлки будут принимать в двадцати пунктах приема в Петербурге, а также в Мурино, в Кудрово и во Всеволожске. Полный список адресов с указанными ориентирами и телефонными номерами волонтеров опубликован на странице акции в соцсети.

Собранные хвойные доставят в российский карантинный центр для диких животных «Велес», в приют «Полянка», в детскую конную академию «Рутения» и в центр помощи бездомным животным «Потеряшка СПб». Деревья измельчат, а полученную щепу отправят на подстилки и корм зверям.

Организаторы акции примут хвойные любого вида и размера. Состояние тоже значения не имеет: можно приносить хоть сухой остов с иголками в отдельном пакете. Главное – освободить деревья от всех атрибутов новогодних праздников.

Пункты приема открываются в Петербурге уже третий год. Цель акции – не только правильно утилизировать деревья, но и уменьшить биологические отходы, вывозимые на мусорный полигон.