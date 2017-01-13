Адвокат: Дадина в новой колонии уважают

Осужденный активист Ильдар Дадин не имеет жалоб по условиям содержания в алтайской колонии №5, передает РИА «Новости». Об этом сообщил его адвокат Алексей Липцер.

«На условия Дадин не жалуется, всем доволен. Условия этапирования также были хорошими. В новой колонии тоже все нормально: все к нему внимательно относятся, обращаются на «вы». Никаких дополнительных обязанностей на него не возложили», — рассказал он.

По словам адвоката, Дадин находится в большой камере, у него только один сокамерник и с ним у активиста сложились хорошие отношения.

В настоящее время адвокаты Дадина собираются работать над оспариванием наложенных на него взысканий.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет по Карелии проверяет законность отказа в возбуждении уголовного дела по информации о пытках Дадина в предыдущей колонии в Карелии.

16 декабря 2016 года стало известно, что Дадина перевели из колонии в Сегеже в другое исправительное учреждение «в целях обеспечения безопасности», но не уточнили, в какое именно. Лишь 8 января стало известно, что его перевели в колонию №5 Алтайского края.