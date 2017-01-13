Полицейские сняли задержание в стиле "mannequin challenge"

Сотрудники полицейского главка Красноярского края сняли ролик в модном жанре "mannequin challenge".

В ролике, размещенном в официальной группе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и области, сибирские правоохранители показали ретроспективу развития органов правопорядка – от милицейских мотоциклов с колясками до современных автомобилей полиции. Сотрудники ГИБДД не просто демонстрируют достижения техники, но и задерживают преступников и дают комментарий СМИ прямо на месте происшествия.

Тренд на ролики подхватили и сотрудники ГИБДД Тольятти. В новогодней акции поучаствовали и полицейские, и местная детвора, и даже мотогонщики. Возглавил процесс и лично снялся в сюжете начальник УГИБДД Сергей Фокин. Как сообщают местные СМИ, таким образом полицейские решили привлечь внимание молодежи к безопасности дорожного движения, необходимости носить на одежде светоотражающие элементы. За три дня ролик набрал более 26 тысяч просмотров:

Судя по тому, что видео появляются на официальной странице ГУ МВД по Петербургу и области, скоро, возможно, стоит ждать кино и от полицейских Северной столицы.