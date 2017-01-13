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13.01.2017 11:56

Компания, получившая из бюджета 6 млрд, задолжала сотруднице в Петербурге сто тысяч пособия

Прокуратура Приморского района Петербурга выяснила, что компания "АС-Инжениринг", которая получила от Минобороны контракты на общую сумму около шести миллиардов на работы в Арктической зоне, никак не может заплатить своей сотруднице сто тысяч рублей пособия по уходу за ребенком.

Как сообщили в прокуратуре Петербурга, в ведомство с жалобой обратилась сотрудница "АС-Инжениринг". Женщина заявила, что с июля прошлого года она ушла в отпуск по уходу за ребенком, а пособие перестало приходить уже через месяц. По данным ведомства, долг с августа по декабрь 2016 года почти достиг ста тысяч рублей. Районная прокуратура предъявила в суд иск в защиту женщины.

Проблемы с выплатами заработной платы сотрудникам у "АС-Инжениринг", как писала «Фонтанка», появились с начала лета 2016 года, когда остановилась стройка военного аэродрома для станции слежения, расположенной на Новой Земле и на Северной Земле. Тогда руководитель и единственный владелец "арктического подрядчика" Минобороны Андрей Пантелеев объяснил задержку денег арестом счетов. При этом с конца ноября следователи ФСБ продолжают обыски в компании, пытаясь выяснить, на что пошли два миллиарда рублей аванса и куда делись не дошедшие до работников Заполярья полмиллиарда. По итогам рассмотрения иска прокуратуры Петербурга компанию могут обязать не только выплатить обязательную сумму пособия, но и возместить моральный ущерб.


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