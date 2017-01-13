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13.01.2017 11:48

Минфин намерен предложить повышенные пенсии для нуждающихся

Министр финансов Антон Силуанов заявил, что ведомство намерено предложить план, предусматривающий определение размера пенсии исходя из критериев нуждаемости, сообщает «Газета.Ru».

«В выступлении Алексея Леонидовича (Кудрина. – Ред.) было сказано, что у нас большой фонд социальной помощи, в том числе трансферт Пенсионному фонду. Если мы примем более справедливую стратегию совершенствования пенсионной системы, то она будет предусматривать большие пенсии тем, кто в этих пенсиях нуждается, и, соответственно, меньше тем, кто в них меньше нуждается», — сказал Силуанов на Гайдаровском форуме.

Также он добавил, что подобная стратегия позволит больше средств направлять в здравоохранение и образование.

Ранее сообщалось, что экс-министр финансов России Алексей Кудрин предлагает повысить пенсионный возраст в России.

Источник: "Газета.ру"


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