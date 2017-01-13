В Крыму 14 января на боевое дежурство заступит полк С-400 «Триумф»

На полуострове Крым в субботу, 14 января, на боевое дежурство заступит зенитно-ракетный полк С-400 «Триумф», передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа.

«В зенитно-ракетном полку 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа, дислоцированном в Крыму, 14 января состоится ритуал заступления на боевое дежурство командного пункта и дивизиона С-400 «Триумф», — рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что современная система ПВО С-400 «Триумф» пополнила вооружение гвардейского зенитного ракетного Севастопольско-Феодосийского полка в 2016 году. Затем личный состав полка успешно прошел переобучение, а в августе состоялись тренировочные пуски.