Главу МО "Колпино" госпитализировали в больницу им. Гааза

Находящегося под арестом главу МО "Колпино" Вадима Иванова госпитализировали из "Крестов" в больницу им. Гааза. Как стало известно "Фонтанке", арестованный простудился, о чем сообщил своим родственникам. Те в свою очередь сделали выводы, что Иванов болен двусторонней пневмонией и пожаловались в различные инстанции на недостаточный уход за больным. В ответ на жалобу жены арестованного Иванова посетил врач и принял решение о госпитализации муниципала.

Напомним, что глава Колпино обвиняется в разбое 13-летней давности: в октябре 2003 года было совершено разбойное нападение на местную предпринимательницу. У нее под угрозой оружия отобрали сумку с деньгами. Изначально в деле фигурировали 15 тысяч долларов. К осени 2013 года, когда начались первые задержания, сумма ущерба возросла до 46 тысяч долларов.

Четыре человека получили обвинительные приговоры. По данным «Фонтанки», показания на Иванова дал соучастник преступления Большаков, и было это в том же 2013 году. Иванова задержали после поражения на выборах. Сам он связывает своё задержание с политикой.