Прогулочным судам разрешат на час больше плавать по Неве

Во время ближайшей навигации речным судам разрешат до часу ночи выходить в Неву. На смягчение условий плавания согласились чиновники Министерства транспорта России.

Жесткие требования действуют с 1 ноября 2013 года: с 0 до 5 часов судам из Зимней канавки запрещается выходить в Неву и заходить обратно, а с часа ночи до 5 утра закрывается устье реки Фонтанки. В результате владельцы прогулочных и экскурсионных судов лишились возможности в ночное время показывать гостям города набережные его главной водной артерии и оказались фактически запертыми в узких реках и каналах Северной столицы. Попытки речников оспорить утвержденные транспортным ведомством правила не увенчались успехом. «Нормативный акт издан уполномоченным федеральным ведомством и является обязательным и применяется ко всем без исключения судам в Волго-Балтийском бассейне. Определенный порядок движения и стоянки судов не лишает общедоступности канал Зимняя канавка и реку Фонтанку», – констатировал Верховный суд России, отклоняя доводы судовладельцев.

Спустя три года чиновники согласились на частично либерализацию правил движения судов габаритной длиной менее 20 метров, а также спортивных парусников и прогулочных катеров. Проход по Зимней канавке под Эрмитажным мостом планируется открыть до часа ночи, вход в Фонтанку под Прачечным – до 45 минут второго. «Принятие предлагаемого проекта приказа позволит без снижения уровня безопасности судоходства увеличить время движения судов, не влечет за собой выделения дополнительных ассигнований или сокращения доходной части соответствующих бюджетов», – поясняют в ведомстве.

Общественное обсуждение представленных поправок продлится до 24 января. Таким образом, приказ может быть принят уже весной и вступить в силу до начала навигации и «горячего» для петербургских речников сезона белых ночей.